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    29 Mart 2018, Perşembe

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor taktik çalıştı

    Atiker Konyaspor taktik çalıştı
    ATİKER KONYASPOR
    Giriş Tarihi: 29.03.2018

    Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Atiker Konyaspor, 1 Nisan Pazar günü Osmanlıspor ile deplasmanda karşı karşıya geleceği Osmanlıspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve 6'ya 3 top kapma çalışması ile başladı. Yeşil-beyazlı futbolcular, sürat çalışmasının ardından yapılan taktik idman ile antrenmanı noktaladı.

    Antrenmana milli takımlardan dönen oyuncular da katılırken, Deni Milosevic takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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