28 Mart 2018, Çarşamba
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Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 28.03.2018
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, ayak tenisi oynadı.
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