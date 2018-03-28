;
    28 Mart 2018, Çarşamba

    ATİKER KONYASPOR

    Konyaspor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları

    ATİKER KONYASPOR
    Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, ayak tenisi oynadı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
    Serkan Kırıntılı, Galatasaraya mı gidiyor? Serkan Kırıntılı, Galatasaray'a mı gidiyor?
    Selim Ay: Biz düşmeyi düşünmüyoruz Selim Ay: Biz düşmeyi düşünmüyoruz
    Konyasporda Osmanlıspor mesaisi Konyaspor'da Osmanlıspor mesaisi
    BİZE ULAŞIN