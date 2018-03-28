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    28 Mart 2018, Çarşamba

    GALATASARAY

    Serkan Kırıntılı, Galatasaray'a mı gidiyor?

    Serkan Kırıntılı, Galatasaraya mı gidiyor?
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Serkan Kırıntılı’nın menajeri Haluk Canatar, adı Galatasaray ile anılan Konyalı kaleciyle ilgili konuştu.

    Serkan Kırıntılı'nın menajeri Haluk Canatar, adı Galatasaray ile anılan Konyalı kaleciyle ilgili konuştu.

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