Serkan Kırıntılı, Galatasaraya mı gidiyor?

28 Mart 2018, Çarşamba
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Serkan Kırıntılı, Galatasaray'a mı gidiyor?
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
Serkan Kırıntılı’nın menajeri Haluk Canatar, adı Galatasaray ile anılan Konyalı kaleciyle ilgili konuştu.
Serkan Kırıntılı'nın menajeri Haluk Canatar, adı Galatasaray ile anılan Konyalı kaleciyle ilgili konuştu.
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