Konyasporda Osmanlıspor maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde yardımcı antrenörler Murat Şahin, Çağdaş Atan, Gürsoy Yalçın ve Levent Açıl yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, dayanıklılık çalışması yaptı. Topa sahip olma çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

İdmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ise özel işleri nedeniyle idmanda yer almadığı bildirildi.