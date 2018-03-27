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    27 Mart 2018, Salı

    ATİKER KONYASPOR

    Konyaspor'da Osmanlıspor mesaisi

    Konyasporda Osmanlıspor mesaisi
    ATİKER KONYASPOR
    Giriş Tarihi: 27.03.2018

    Atiker Konyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    Spor Toto Süper Lig'in 27'inci haftasında 1 Nisan pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı. Mustapha Yatabare takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman süratte devamlılık çalışması ile devam etti. Dar alanda oyun oynayan oyuncular antrenmanı turnuva maçları ile tamamladı.

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