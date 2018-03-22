Samuel Etoo: Konyayı kurtaracağız

Kritik Kayseri galibiyetinde attığı golle pay sahibi olan Kamerunlu santrfor, “El birliğiyle bu takımı ligde tutacağız. Tecrübelerimi arkadaşlarıma aktarıp Konya’yı kurtaracağız” dedi

Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor, ateş hattında geçirdiği sıkıntılı haftaları bir an önce atlatmak istiyor. Mehmet Özdilek'in yerine gelen Sergen Yalçın'la olumlu bir ivme çizmeye başlayan Konya'da takıma devre arası gelen yıldız golcü Samuel Eto'o, bulundukları durumdan kurtulmak için elinden gelenin fazlasını yapacağını söyleyip camianın yüreğine su serpti.

Kamerunlu golcü, "Konyaspor gerek kadro kalitesi gerek taraftar gücüyle buraları kesinlikle hak eden bir camia değil. Ben de elimden geldiğince edindiğim önemli tecrübeleri her fırsatta takım arkadaşlarıma aktarıp, yol göstermeye çalışıyorum. Takımdaki arkadaşlık düzeyimiz üst seviyede ve el birliğiyle bu takımı ligde tutacağımıza inanıyoruz. Tecrübelerimi arkadaşlarıma aktarıp en iyisini yapacağız" diye konuştu.