Trabzonspor maçı öncesi Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster: Trabzonspor'a karşı dikkatli oynayacağız

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bordo-mavililerin güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Alman çalıştırıcı, mücadele boyunca hem hücumda hem de savunmada dikkatli olmaları gerektiğini belirterek galibiyet için gol fırsatlarını değerlendirmek istediklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında 5 Kasım Perşembe günü Trabzonspor ile karşılaşacak Almanya temsilcisi Freiburg'un teknik direktörü Julian Schuster, "Trabzonspor'a karşı ileri ve geri adımlarda çok dikkatli oynayacağız." dedi.

Schuster, Papara Park'taki basın toplantısında maça öz güvenle çıkacaklarını belirterek "Maçlara baktım çok iyi oynadılar, sıfır gol yediler, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı Trabzonspor çok iyi bir takım ama biz bu takıma karşı kendimize güvenerek çıkıp ona göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

İki takımın da koşu mesafesinin yüksek olduğu, bu durumun sahaya nasıl yansıyacağı sorusuna Schuster, "Trabzonspor çok iyi takım. Trabzonspor'a karşı ileri ve geri adımlarda çok dikkatli oynayacağız. Gol şanslarını değerlendirmeye çalışacağız." yanıtını verdi.