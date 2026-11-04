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Trabzonspor maçı öncesi Freiburg futbolcusu Christian Günter: Muhammed Salah çok iyi bir oyuncu

Freiburg'un deneyimli futbolcusu Christian Günter, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bireysel yetenekleriyle ön plana çıkan oyunculara karşı oynamaya alışkın olduğunu belirten Günter, bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Muhammed Salah'a özel olarak hazırlandıklarını söyledi.

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Trabzonspor maçı öncesi Freiburg futbolcusu Christian Günter: Muhammed Salah çok iyi bir oyuncu

Freiburg'un savunma oyuncusu Christian Günter, Trabzonspor karşılaşması öncesinde rakip takımın bireysel yeteneklerine ve taraftar atmosferine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bundesliga'da birçok önemli oyuncuya karşı mücadele ettiğini ifade eden Günter, Muhammed Salah'ın kalitesine dikkat çekti. Alman futbolcu, yıldız oyuncuya karşı özel hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

"SALAH ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Christian Günter, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Bundesliga'da bu oyunculara karşı oynamaya çok çok alışkınım. Bundesliga'da bireysel oyuncular var, onlara karşı da oynuyorum ama Muhammed Salah çok iyi bir oyuncu. Bunu söylemek gerekiyor. Hazırlıklarda da çok çalışıyoruz. Ona göre de çalışmalarımızı yaptık. Çok sesli bir statları var. Taraftarları çok sesli. Ama bunun bizi etkilememesi lazım."

Trabzonspor maçı öncesi Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster: Trabzonspor'a karşı dikkatli oynayacağız

#Bundesliga #Freiburg #Trabzonspor #Muhammed Salah
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