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Cenk Özkacar: Güzel bir yolda olduğumuzu düşünüyorum

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor konuk ettiği Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Bordo mavililerde Cenk Özkacar mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Cenk Özkacar: Güzel bir yolda olduğumuzu düşünüyorum

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor konuk ettiği Hearts'ı 2-0 mağlup etti.

Bordo mavililerde Cenk Özkacar mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

"Mutluyuz. Kazanarak devam ettiğimiz için iyi hissediyoruz. Gayet keyfimiz yerinde. Umarım tüm kulvarlarda Trabzonspor'un hak ettiği yere gelmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Şu anda belki ligde Konferans Ligi'nde oynadığımız kadar forma bulmuyoruz ama herkes kendini hazır tutuyor. Burası da bizim için fırsat. Mutluyuz. Gol yemeden kazandığımız için mutluyuz, takım savunmasını iyi yaptığımız anlamına geliyor. Güzel bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Umarım gol yemeden devam ederiz." dedi.

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