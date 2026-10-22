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İşte UEFA Konferans Ligi'nde 2. haftanın sonuçları!

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftası, 18 maçla tamamlandı.

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İşte UEFA Konferans Ligi'nde 2. haftanın sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında, 18 karşılaşma oynandı.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.

Trabzonspor'un gollerini 32. dakikada penaltıdan Mohamed Salah ve 58. dakikada Dju Franculino kaydetti. Sidny Lopes Cabral ise 95. dakikada kırmızı kart gördü.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-5

Trabzonspor-Hearts (İskoçya): 2-0

Getafe (İspanya)-Lugano (İsviçre): 2-5

Iberia (Gürcistan)-Mjallby (İsveç): 1-1

Inter Escaldes (Andorra)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-3

Jablonec (Çekya)-Brighton (İngiltere): 0-0

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Brann (Norveç): 1-4

Kızılyıldız (Sırbistan)-Kopenhag (Danimarka): 2-2

Nordsjaelland (Danimarka)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 2-2

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Riga (Letonya): 1-1

Aarhus (Danimarka)-Egnatia (Arnavutluk): 1-1

Ajax (Hollanda)-Atalanta (İtalya): 2-0

Borac (Bosna Hersek)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 2-0

Braga (Portekiz)-Gent (Belçika): 2-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Twente (Hollanda): 1-4

Midtjylland (Danimarka)-Sint-Truidense (Belçika): 0-1

Monaco (Fransa)-Freiburg (Almanya): 3-0

Thun (İsviçre)-Hajduk Split (Hırvatistan): 0-1

#Trabzonspor #UEFA Konferans Ligi #Hearts #Mohamed Salah #Kızılyıldız #Kopenhag #Riga #Ajax #Atalanta
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