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UEFA Konferans Ligi toplu sonuçlar

UEFA Konferans Ligi ilk haftası sona erdi. İşte toplu sonuçlar...

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UEFA Konferans Ligi toplu sonuçlar

UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi.

İŞTE TOPLU SONUÇLAR

Gent (Belçika)-Aarhus (Danimarka): 1-0

Panathinaikos (Yunanistan)-Borac (Bosna Hersek): 2-1

Lugano (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-2

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Trabzonspor: 2-4

Universitatea Craiova (Romanya)-Getafe (İspanya): 1-1

Riga (Letonya)-Kairat (Kazakistan): 1-1

Hajduk Split (Hırvatistan)-Ajax (Hollanda): 2-1

CSKA Sofya (Bulgaristan)-Monaco (Fransa): 1-2

Mjallby (İsveç)-Inter Escaldes (Andorra): 2-0

Egnatia (Arnavutluk)-Midtjylland (Danimarka): 1-1

Atalanta (İtalya)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1

Freiburg (Almanya)-Jablonec (Çekya): 3-2

Kopenhag (Danimarka)-Braga (Portekiz): 3-0

Brighton (İngiltere)-Kauno Zalgiris (Litvanya): 4-0

Twente (Hollanda)-Thun (İsviçre): 1-0

Sint-Truidense (Belçika)-Iberia (Gürcistan): 2-0

Brann (Norveç)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1

Hearts (İskoçya)-Nordsjaelland (Danimarka): 1-1



#Freiburg #Ajax #Trabzonspor #KuPS Kuopio #Kızılyıldız
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