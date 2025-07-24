UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Vllaznia Shkoder, 2. Eleme Turu'nda Vikingur R.'2yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vllaznia Shkoder - Vikingur R. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vllaznia Shkoder - Vikingur R. maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Arnavutluk ekibi Vllaznia Shkoder ile İzlanda takımı Vikingur R., 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Yunan hakem Alexandros Tsakalidis'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vllaznia Shkoder - Vikingur R. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vllaznia Shkoder - Vikingur R. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vllaznia Shkoder - Vikingur R. maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.