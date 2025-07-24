Atletic Club d'Escaldes-Dinamo City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ederken, gözler bu kez Atletic Club d'Escaldes ile Dinamo City arasındaki karşılaşmaya çevrildi. İki ülke futbolunun önemli temsilcileri, Avrupa sahnesinde tur atlayabilmek için sahaya çıkıyor. İki ayaklı oynanacak bu zorlu eşleşmede, taraflar rövanşa avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor. Peki, Atletic Club d'Escaldes-Dinamo City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ATLETIC CLUB D'ESCALDES-DINAMO CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konfernas Ligi 2. eleme turunda oynanacak Atletic Club d'Escaldes-Dinamo City maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.