Cherno More-Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | Başakşehir MAÇI TIKLA İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu kapsamında, temsilcimiz RAMS Başakşehir, zorlu Avrupa deplasmanına çıkıyor. Rakip, Bulgaristan’ın köklü kulüplerinden biri olan Cherno More. Bulgaristan'da oynanacak iki ayaklı elemenin ilk mücadelesinde turuncu-lacivertliler, bu sınavdan avantajlı bir skorla ayrılarak İstanbul’daki rövanşa moralli çıkmayı amaçlıyor. Peki, Cherno More-Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Cherno More-Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ederken, temsilcimiz RAMS Başakşehir zorlu bir deplasmana çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, ilk karşılaşmada Bulgaristan temsilcisi Cherno More'nin konuğu olacak. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Başakşehir, bu zorlu eşleşmeden avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Peki, Cherno More-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHERNO MORE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanacak Cherno More-RAMS Başakşehir maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

CHERNO MORE-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tiça Stadyumu'nda oynanacak Cherno More-Başakşehir maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHERNO MORE-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR'DE TEK HEDEF TURU GEÇMEK

Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'nde ilk 24'e kalamayıp veda eden Başakşehir, bu kez daha başarılı bir turnuva geçirmeyi hedefliyor.

Bulgaristan temsilcisi karşısında hata yapmadan 3. tura yükselmeyi amaçlayan turuncu-lacivertliler, Çağdaş Atan yönetiminde lig formatında başarılı bir sezon geçirmeyi amaçlıyor.

BAŞAKŞEHİR'İN AVRUPA KARNESİ

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Bulgaristan ekibi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak Başakşehir, Avrupa'da 63. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 62 maçta 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 91 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 88 gole engel olamadı.

AVRUPA'DA İKİ KEZ SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

Tarihinde 9. kez Avrupa'da sahne alacak Başakşehir, 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı. Turuncu-lacivertli takım, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etti.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN 13. MAÇI

Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 13. müsabakasına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, Atan ile geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 24 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 13 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR'İN İLKLERİ VE ENLERİ

Başakşehir'in Avrupa kupalarında "İlk"leri şöyle:

İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)

İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)

İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)

En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)

En farklı mağlubiyet: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)

En çok maça çıkan: Edin Visca (22)

En çok gol atan: Edin Visca (11)

MAÇIN HAKEMİ BOSNA HERSEK'TEN

UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Cherno More-Başakşehir maçında Bosna Hersekli hakem Luka Bilbija düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Damir Lazic ve Marko Peric yapacak.