UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Vardar Skopje, 2. Eleme Turu'nda Lausanne Sports'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vardar Skopje - Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Kuzey Makedonya ekibi Vardar Skopje ile İsviçre takımı Lausanne Sports, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Hakem Dominik Stary'nin düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vardar Skopje - Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vardar Skopje - Lausanne Sports MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vardar Skopje - Lausanne Sports maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.