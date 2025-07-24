Paide Linnameeskond-AIK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ederken, gözler bu kez Paide Linnameeskond ile AIK arasındaki karşılaşmaya çevrildi. İki ülke futbolunun önemli temsilcileri, Avrupa sahnesinde tur atlayabilmek için sahaya çıkıyor. İki ayaklı oynanacak bu zorlu eşleşmede, taraflar rövanşa avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor. Peki, Paide Linnameeskond-AIK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PAIDE LINNAMEESKOND-AIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konfernas Ligi 2. eleme turunda oynanacak Paide Linnameeskond-AIK maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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