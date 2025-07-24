UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Austria Wien, 2. Eleme Turu'nda Spaeri'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Austria Wien - Spaeri maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Austria Wien ile Spaeri Lausanne Sports, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Slovak hakem Martin Dohal'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Austria Wien - Spaeri maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Austria Wien - Spaeri MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Austria Wien - Spaeri maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.