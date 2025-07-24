UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Vaduz, 2. Eleme Turu'nda Dungannon Swifts'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vaduz - Dungannon Swifts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vaduz - Dungannon Swifts maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Vaduz ile Dungannon Swifts, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Slovakyalı hakem Peter Kralovic'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vaduz - Dungannon Swifts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vaduz - Dungannon Swifts MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vaduz - Dungannon Swifts maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.