UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Polessya, 2. Eleme Turu'nda FC Santa Coloma'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polessya - FC Santa Coloma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Polessya - FC Santa Coloma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Polessya ile FC Santa Coloma, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Danimarkalı hakem Jacob Karlsen'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polessya - FC Santa Coloma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Polessya - FC Santa Coloma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polessya - FC Santa Coloma maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.