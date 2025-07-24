UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Torpedo Zhodino, 2. Eleme Turu'nda Maccabi Haifa'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torpedo Zhodino - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Torpedo Zhodino - Maccabi Haifa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Torpedo Zhodino ile Maccabi Haifa, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Avusturyalı hakem Jakob Semler'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torpedo Zhodino - Maccabi Haifa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Torpedo Zhodino - Maccabi Haifa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torpedo Zhodino - Maccabi Haifa maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.