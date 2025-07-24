UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. AEK Atina, 2. Eleme Turu'nda Hapoel Beer Sheva'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AEK Atina - Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK Atina - Hapoel Beer Sheva maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. AEK Atina ,şe Hapoel Beer Sheva, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. İtalyan hakem Luca Pairetto'nun düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AEK Atina - Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK Atina - Hapoel Beer Sheva MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AEK Atina - Hapoel Beer Sheva maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.