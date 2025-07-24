UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Sutjeska Niksic, 2. Eleme Turu'nda Beitar Jerusalem'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sutjeska Niksic - Beitar Jerusalem maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sutjeska Niksic - Beitar Jerusalem maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Sutjeska Niksic ile Beitar Jerusalem , 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Bulgar hakem Georgi Ginchev'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sutjeska Niksic - Beitar Jerusalem maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sutjeska Niksic - Beitar Jerusalem MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sutjeska Niksic - Beitar Jerusalem maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.