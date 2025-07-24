UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. FK Kosice, 2. Eleme Turu'nda Neman Grodno'yu ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FK Kosice - Neman Grodno maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FK Kosice - Neman Grodno maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. FK Kosice ile Neman Grodno, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. İsviçreli hakem Lionel Tschudi'nin düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FK Kosice - Neman Grodno maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FK Kosice - Neman Grodno MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FK Kosice - Neman Grodno maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.