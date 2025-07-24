UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. St Patricks, 2. Eleme Turu'nda Nomme JK Kalju'yu ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Patricks - Nomme JK Kalju maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St Patricks - Nomme JK Kalju maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. İrlandalı ekip St Patricks ile Estonya takımı Nomme JK Kalju, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Ladislav Szikszay'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Patricks - Nomme JK Kalju maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St Patricks - Nomme JK Kalju MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

St Patricks - Nomme JK Kalju maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.