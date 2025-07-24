UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Dundee United, 2. Eleme Turu'nda UNA Strassen'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dundee United - UNA Strassen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dundee United - UNA Strassen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. İskoçya ekibi Dundee United ile Lüksemburg takımı UNA Strassen, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Hollandalı hakem Marc Nagtegaal'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dundee United - UNA Strassen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dundee United - UNA Strassen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dundee United - UNA Strassen maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.