UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Rakow Czestochowa, 2. Eleme Turu'nda Zilina'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rakow Czestochowa - Zilina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rakow Czestochowa - Zilina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Polonya temsilcisi Rakow Czestochowa ile Slovakya takımı Zilina, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Portekizli hakem Fabio Verissimo'nun düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rakow Czestochowa - Zilina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rakow Czestochowa - Zilina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rakow Czestochowa - Zilina maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.