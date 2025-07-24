UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Decic Tuzi, 2. Eleme Turu'nda Rapid Wien'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Decic Tuzi - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Decic Tuzi - Rapid Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Karadağ temsilcisi Decic Tuzi ile Avusturya takımı Rapid Wien, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Decic Tuzi - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Decic Tuzi - Rapid Wien MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Decic Tuzi - Rapid Wien maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.