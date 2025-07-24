UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. FK Sarajevo, 2. Eleme Turu'nda Universitatea Craiova'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FK Sarajevo - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FK Sarajevo - Universitatea Craiova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Bosna Hersek temsilcisi FK Sarajevo ile Romanya takımı Universitatea Craiova, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Ukraynalı hakem Dmytro Panchyshyn'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FK Sarajevo - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FK Sarajevo - Universitatea Craiova MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FK Sarajevo - Universitatea Craiova maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.