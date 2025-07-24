Radnicki 1923 Kragujevac - KI Klaksvik maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Radnicki 1923 Kragujevac, 2. Eleme Turu'nda KI Klaksvik'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Radnicki 1923 Kragujevac - KI Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Radnicki 1923 Kragujevac - KI Klaksvik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Radnicki 1923 Kragujevac ile KI Klaksvik, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Macar hakem Csonka Bence'nin düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Radnicki 1923 Kragujevac - KI Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Radnicki 1923 Kragujevac - KI Klaksvik MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Radnicki 1923 Kragujevac - KI Klaksvik maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.