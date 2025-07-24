UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. NK Varazdin, 2. Eleme Turu'nda Santa Clara'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, NK Varazdin - Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NK Varazdin - Santa Clara maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. NK Varazdin ile Santa Clara, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. İsviçreli hakem Luca Cibelli'nin düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, NK Varazdin - Santa Clara maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NK Varazdin - Santa Clara MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

NK Varazdin - Santa Clara maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.