Ilves Tampere-AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ederken, gözler bu kez Ilves Tampere ile AZ Alkmaar arasındaki karşılaşmaya çevrildi. İki ülke futbolunun önemli temsilcileri, Avrupa sahnesinde tur atlayabilmek için sahaya çıkıyor. İki ayaklı oynanacak bu zorlu eşleşmede, taraflar rövanşa avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor. Peki, Ilves Tampere-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ILVES TAMPERE-AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konfernas Ligi 2. eleme turunda oynanacak Ilves Tampere-AZ Alkmaar maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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