UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Paksi SE, 2. Eleme Turu'nda Maribor'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paksi SE - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paksi SE - Maribor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Paksi SE ile Maribor, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. İrlandalı hakem Robert Harvey'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paksi SE - Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paksi SE - Maribor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paksi SE - Maribor maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.