Astana-Zimbru maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ederken, gözler bu kez Astana ile Zimbru arasındaki karşılaşmaya çevrildi. İki ülke futbolunun önemli temsilcileri, Avrupa sahnesinde tur atlayabilmek için sahaya çıkıyor. İki ayaklı oynanacak bu zorlu eşleşmede, taraflar rövanşa avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor. Peki, Astana-Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ASTANA-ZIMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konfernas Ligi 2. eleme turunda oynanacak Astana-Zimbru maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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