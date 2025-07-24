UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Larne FC, 2. Eleme Turu'nda Prishtina'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Larne FC - Prishtina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Larne FC - Prishtina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Kuzey İrlanda temsilcisi Larne FC ile Kosova takımı Larne FC, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Iwan Griffith'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Larne FC - Prishtina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Larne FC - Prishtina MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Larne FC - Prishtina maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.