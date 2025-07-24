UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. HB Torshavn, 2. Eleme Turu'nda Brondby'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, HB Torshavn - Brondby maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HB Torshavn - Brondby maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Fareo Adaları'ndan HB Torshavn ile Danimarka takımı Brondby, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. İsveçli hakem Joakim Östling'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, HB Torshavn - Brondby maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HB Torshavn - Brondby MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

HB Torshavn - Brondby maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.