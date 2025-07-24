UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Viking, 2. Eleme Turu'nda Koper'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viking - Koper maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Viking ile Koper, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. İngiliz hakem Samuel Barrott'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viking - Koper maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Viking - Koper MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viking - Koper maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.