UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Zira, 2. Eleme Turu'nda Buducnost Podgorica, Stadion Pod Goricom'da Milsami'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Buducnost Podgorica - Milsami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Buducnost Podgorica - Milsami maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Karadağ temsilcisi Buducnost Podgorica ile Moldova takımı Milsami, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Ukraynalı hakem Denys Shurman'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Buducnost Podgorica - Milsami maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Buducnost Podgorica - Milsami MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Buducnost Podgorica - Milsami maçı 23 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.