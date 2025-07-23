UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Zira, 2. Eleme Turu'nda, Bakcell Arena'da Hajduk Split'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zira - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zira - Hajduk Split maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Azerbaycan temsilcisi Zira ile Hırvatistan takımı Hajduk Split, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Yunan hakem Christos Vergetis'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zira - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zira - Hajduk Split MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zira - Hajduk Split maçı 23 Temmuz ÇArşamba günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.