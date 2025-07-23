UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon sürüyor. FC Levadia, 2. Eleme Turu'nda, A Le Coq (Lilleküla) Arena'da FC Iberia 1999'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FC Levadia - FC Iberia 1999 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FC Levadia - FC Iberia 1999 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Estonya temsilcisi FC Levadia ile Gürcistan takımı FC Iberia 1999, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Johan Hendrik Ellefsen'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, FC Levadia - FC Iberia 1999 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FC Levadia - FC Iberia 1999 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FC Levadia - FC Iberia 1999 maçı 23 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.