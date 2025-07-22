Ballkani-Floriana maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa sahnesinde adını bir üst tura yazdırmak isteyen Ballkani ile Floriana, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda kozlarını paylaşacak. Kosova ekibi Ballkani ile Malta temsilcisi Floriana'nın karşı karşıya geleceği bu kritik eşleşmede, her iki takım da rövanş öncesi avantajı eline almak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Ballkani-Floriana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BALLKANI-FLORIANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Ballkani-Floriana maçı 22 Temmuz Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Theranda Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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