Ballkani-Floriana maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu, Avrupa futboluna renk katmaya devam ediyor. Bu kez sahne, Kosova’nın güçlü temsilcisi Ballkani ile Malta ekibi Floriana arasında kuruluyor. İki ekip de Avrupa arenasında bir adım daha ileri gitmenin hesaplarını yaparken, iki ayaklı seride ilk karşılaşma belirleyici olacak. Peki, Ballkani-Floriana maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda?