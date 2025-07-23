UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Zira, 2. Eleme Turu'nda The New Saints, Park Hall'da Differdange 03'ü ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, The New Saints - Differdange 03 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

The New Saints - Differdange 03 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Galler temsilcisi The New Saints ile Lüksemburg takımı Differdange 03, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Danimarkalı hakem Sandi Putros'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, The New Saints - Differdange 03 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

The New Saints - Differdange 03 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

The New Saints - Differdange 03 maçı 23 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.