UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Zira, 2. Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana, SRC Stozice'de Inter Club'u ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Inter Club maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olimpija Ljubljana - Inter Club maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Andora takımı Inter Club, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Marek Radina'nın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Inter Club maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olimpija Ljubljana - Inter Club MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpija Ljubljana - Inter Club maçı 23 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.