UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Penybont, 1. Eleme Turu rövanşında, Kauno Zalgiris'i ağırlayacak. İki takım da karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Penybont-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Penybont-Kauno Zalgiris maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Penybont, 1. Eleme Turu ilk maçında 3-0 kaybettiği Kauno Zalgiris ile mücadele edecek. Turu geçmek isteyen takımların oynayacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Penybont-Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENYBONT-KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Penybont-Kauno Zalgiris maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.