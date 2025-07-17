Vikingur R. - Malisheva maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Vikingur R., 1. Eleme Turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Malisheva ile mücadele edecek. Litvanyalı hakem Robertas Valikonis'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vikingur R. - Malisheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Vikingur R. - Malisheva MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Vikingur R. - Malisheva maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
Kosova temsilcisi Malisheva, evinde oynadığı ilk karşılaşmada İzlanda takımı Vikingur R.'ye 1-0 mağlup olmuştu.