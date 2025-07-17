UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Vikingur R., 1. Eleme Turu rövanşında, Vikingsvöllur'da Malisheva'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vikingur R. - Malisheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vikingur R. - Malisheva maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Vikingur R., 1. Eleme Turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Malisheva ile mücadele edecek. Litvanyalı hakem Robertas Valikonis'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vikingur R. - Malisheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vikingur R. - Malisheva MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vikingur R. - Malisheva maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Kosova temsilcisi Malisheva, evinde oynadığı ilk karşılaşmada İzlanda takımı Vikingur R.'ye 1-0 mağlup olmuştu.