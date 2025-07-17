KI Klaksvik - SJK Seinajoki maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. KI Klaksvik, 1. Eleme Turu rövanşında, Vid Djupumyru'da SJK Seinajoki'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KI Klaksvik - SJK Seinajoki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KI Klaksvik - SJK Seinajoki maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. KI Klaksvik, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-1 mağlup ettiği SJK Seinajoki ile mücadele edecek. Polonyalı hakem Wojciech Myc'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KI Klaksvik - SJK Seinajoki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KI Klaksvik - SJK Seinajoki MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

KI Klaksvik - SJK Seinajoki maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Finlandiya temsilcisi SJK Seinajoki, evinde oynadığı ilk karşılaşmada Faroe Adaları takımı KI Klaksvik'e 2-1 mağlup olmuştu.