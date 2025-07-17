KI Klaksvik - SJK Seinajoki maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. KI Klaksvik, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-1 mağlup ettiği SJK Seinajoki ile mücadele edecek. Polonyalı hakem Wojciech Myc'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KI Klaksvik - SJK Seinajoki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KI Klaksvik - SJK Seinajoki MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
KI Klaksvik - SJK Seinajoki maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
Finlandiya temsilcisi SJK Seinajoki, evinde oynadığı ilk karşılaşmada Faroe Adaları takımı KI Klaksvik'e 2-1 mağlup olmuştu.