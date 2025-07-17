Cliftonville - St Josephs maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Cliftonville, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-2 berabere kaldığı St Josephs ile mücadele edecek. İsviçreli hakem Sven Wolfensberger'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cliftonville - St Josephs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Cliftonville - St Josephs MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Cliftonville - St Josephs maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
Cebelitarık temsilcisi St Josephs, evinde oynadığı ilk karşılaşmada Kuzey İrlanda takımı Cliftonville ile 2-2 berabere kalmıştı.