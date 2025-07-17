UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Cliftonville, 1. Eleme Turu rövanşında, Solitude'de St Josephs'i ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cliftonville - St Josephs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cliftonville - St Josephs maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Cliftonville, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-2 berabere kaldığı St Josephs ile mücadele edecek. İsviçreli hakem Sven Wolfensberger'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cliftonville - St Josephs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cliftonville - St Josephs MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cliftonville - St Josephs maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Cebelitarık temsilcisi St Josephs, evinde oynadığı ilk karşılaşmada Kuzey İrlanda takımı Cliftonville ile 2-2 berabere kalmıştı.