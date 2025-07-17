Sileks - Decic Tuzi maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Sileks, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-0 mağlup olduğu Decic Tuzi ile mücadele edecek. Belaruslu hakem Viktar Shymusik'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sileks - Decic Tuzi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Sileks - Decic Tuzi MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sileks - Decic Tuzi maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
Karadağ temsilcisi Decic Tuzi, evinde oynadığı ilk karşılaşmada Kuzey Makedonya takımı Sileks'i 2-0 mağlup etmişti.