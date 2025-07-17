UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Sileks, 1. Eleme Turu rövanşında, FFM Tranining Centre'de Decic Tuzi'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sileks - Decic Tuzi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sileks - Decic Tuzi maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Sileks, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-0 mağlup olduğu Decic Tuzi ile mücadele edecek. Belaruslu hakem Viktar Shymusik'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sileks - Decic Tuzi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sileks - Decic Tuzi MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sileks - Decic Tuzi maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Karadağ temsilcisi Decic Tuzi, evinde oynadığı ilk karşılaşmada Kuzey Makedonya takımı Sileks'i 2-0 mağlup etmişti.