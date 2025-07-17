UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Koper, 1. Eleme Turu rövanşında, Bonifika'da Zeljeznicar'ı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Koper - Zeljeznicar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Koper - Zeljeznicar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Koper, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-2 berabere kaldığı Zeljeznicar ile mücadele edecek. Menelaos Antoniou'nun düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Koper - Zeljeznicar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Koper - Zeljeznicar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Koper - Zeljeznicar maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Bosna Hersek temsilcisi Zeljeznicar, evinde oynadığı ilk karşılaşmada Slovenya takımı Koper ile 2-2 berabere kalmıştı.