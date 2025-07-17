Koper - Zeljeznicar maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Koper, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-2 berabere kaldığı Zeljeznicar ile mücadele edecek. Menelaos Antoniou'nun düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Koper - Zeljeznicar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Koper - Zeljeznicar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Koper - Zeljeznicar maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
Bosna Hersek temsilcisi Zeljeznicar, evinde oynadığı ilk karşılaşmada Slovenya takımı Koper ile 2-2 berabere kalmıştı.