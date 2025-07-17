UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Haverfordwest County, 1. Eleme Turu rövanşında, Parc y Scarlets'te Floriana'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Haverfordwest County - Floriana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Haverfordwest County - Floriana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Haverfordwest County, 1. Eleme Turu ilk maçında 2-1 mağlup olduğu Floriana ile mücadele edecek. Portekizli hakem Joao Antonio Ferreira Gonçalves'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Haverfordwest County - Floriana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Haverfordwest County - Floriana MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Haverfordwest County - Floriana maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Malta temsilcisi Floriana, evinde oynadığı ilk karşılaşmada Galler takımı Haverfordwest County'i 2-1 mağlup etmişti.