UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon devam ediyor. Rabotnicki, 1. Eleme Turu rövanşında, Todor Proeski Arena Stadyumu'nda Torpedo Zhodino'yu ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rabotnicki-Torpedo Zhodino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rabotnicki-Torpedo Zhodino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. Rabotnicki, 1. Eleme Turu ilk maçında 3-0 kaybettiği Torpedo Zhodino ile mücadele edecek. Ion Orlic'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rabotnicki-Torpedo Zhodino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RABOTNICKI-TORPEDO ZHODINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında oynanacak Rabotnicki-Torpedo Zhodino maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.